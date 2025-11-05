قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
بيدعي لـ محمد صلاح .. لقطات للفنان أحمد بدير أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد | شاهد
رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد البنكي من انستاباي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

توتنهام
توتنهام
حمزة شعيب

حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2025-2026.

تفاصيل المباراة

دخل توتنهام اللقاء بقوة وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف حمل توقيع برينان جونسون في الدقيقة 19، بعد تمريرة متقنة من جواو بالينيا.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، عزز الوافد الجديد ويلسون أودوبيرت النتيجة بهدف ثانٍ لصالح الفريق اللندني، قبل أن يتعرض توتنهام لموقف صعب بعد طرد جونسون في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

ورغم النقص العددي، واصل الفريق الإنجليزي تألقه الهجومي، حيث أضاف ميكي فان دي فين الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم أحرز جواو بالينيا الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط، مؤكدًا تفوق السبيرز الكاسح على الفريق الدنماركي.

موقف الفريقين في المجموعة

بهذا الفوز، رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، محققًا انتصاره الثاني في البطولة، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الثالث والثلاثين.

يستعد توتنهام لمواجهة نارية أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر الجاري، في لقاء يعيد ذكريات مواجهة الفريقين في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم.

أما كوبنهاجن، فسيستضيف كايرات ألماتي الكازاخي في اليوم ذاته، باحثًا عن أول انتصار له في مرحلة المجموعات.


 

توتنهام كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد