بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2025-2026.

تفاصيل المباراة

دخل توتنهام اللقاء بقوة وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف حمل توقيع برينان جونسون في الدقيقة 19، بعد تمريرة متقنة من جواو بالينيا.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، عزز الوافد الجديد ويلسون أودوبيرت النتيجة بهدف ثانٍ لصالح الفريق اللندني، قبل أن يتعرض توتنهام لموقف صعب بعد طرد جونسون في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

ورغم النقص العددي، واصل الفريق الإنجليزي تألقه الهجومي، حيث أضاف ميكي فان دي فين الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم أحرز جواو بالينيا الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط، مؤكدًا تفوق السبيرز الكاسح على الفريق الدنماركي.

موقف الفريقين في المجموعة

بهذا الفوز، رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، محققًا انتصاره الثاني في البطولة، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الثالث والثلاثين.

يستعد توتنهام لمواجهة نارية أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر الجاري، في لقاء يعيد ذكريات مواجهة الفريقين في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم.

أما كوبنهاجن، فسيستضيف كايرات ألماتي الكازاخي في اليوم ذاته، باحثًا عن أول انتصار له في مرحلة المجموعات.



