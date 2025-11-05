مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد

استعرض الإعلامي مهيب عبد الهادي، لمسات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد في لقائهم بالأمس بدوري أبطال اوروبا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "الملك المصري محمد صلاح أمام ريال مدريد 43 مرة لمس الكرة، 2 صناعة الفرص، 5/10 المراوغة الناجحة، 9/18 كسب صراع بدني، 1/1 كسب صراع هوائي، 3 استعاد الكرة،1 اعتراض الكرة".

وفاز فريق ليفربول على ريال مدريد، بهدف في المباراة المقامة على ملعب “أنفيلد” في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.