مدرب حرس الحدود: كل مباريات الدوري «صعبة».. وحصد نقطة أفضل من لا شيء| فيديو

أكد أحمد زهران، المدير الفني لحرس الحدود، صعوبة جميع المباريات التي يخوضها الفريق في الدوري المصري، وذلك بعد تعادل الفريق أمام وادي دجلة بهدف لمثله في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كل مباراة نخوضها نفكر فيها بمفردها، ولعبنا مباراة وادي دجلة بهدف الحصول على الـ3 نقاط، ومباراة غزل المحلة الماضية كنا أقرب لتحقيق الفوز فيها ولكن الحصول على نقطة في كل مباراة أحسن من لا شيء».

وأردف قائلًا: «هدفنا تحسين عيوب الفريق ونعمل على تحسين الحالة الدفاعية، ونتمنى الفوز بالنقاط الثلاث في المباراة المقبلة أمام بتروجت».

وتابع قائلًا: «كل المباريات في الدوري المصري صعبة والفوارق الفنية مع جميع الفرق متقاربة وليست كبيرة».

وأشار زهران إلى أن مباراة بتروجت ستكون صعبة، مضيفًا: «نتمنى أن يحالفنا التوفيق في هذه المباراة لأن النقاط الثلاث ستكون مهمة جدًا».