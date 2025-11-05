كان مدربًا لفريق إسرائيلي .. إعلامي يصدم جمهور الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك تتعلق بمدرب حراس المرمى.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك يتحقق حاليًا من المسؤولين عن ملف الكرة في تعيين مدرب الحراس الأجنبي، بعد معرفتهم أنه كان يعمل في أحد أندية الكيان الصهيوني، فيما تبرأ مجلس الإدارة تمامًا من مسؤولية تعيينه، مؤكدًا أنه غير مسؤول عن اختيار أيٍّ من أعضاء الجهاز الفني."

وقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ووصل فيتور بيريرا وكوستا ريبيرو إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبوظبي، على أن يتواجد الثنائي مع الجهاز الفني بدايةً من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.