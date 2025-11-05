إعلامي: أشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن إصابة أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب، وموقفه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "اشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل بسبب تدخل عنيف من لويس دياز طرد بعدها بالكارت الأحمر".

وكان قد أكد النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أن فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لم يكن سوى بداية لمسيرة جديدة من التحديات والطموحات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللقب يمثل مسؤولية ضخمة للفريق بأكمله، وليس مجرد إنجاز لحظة.

وقال حكيمي في مقابلة مطولة مع القناة الرسمية للنادي الفرنسي «PSG TV»: «الفوز بدوري الأبطال لم يجعل الأمور أسهل أو أصعب، لكنه حملنا مسؤولية أكبر. الآن ندرك أننا أبطال، وهذا يمنحنا طاقة إضافية للدفاع عن اللقب وإثبات جدارتنا بالمكانة التي وصلنا إليها».

وأضاف: «قليل من الأندية فقط استطاعت التتويج باللقب مرتين متتاليتين، وهذا وحده يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا. نعلم أن المهمة صعبة، لكنها محفزة وتدفعنا لمواصلة القتال بنفس الروح التي قادتنا إلى التتويج التاريخي».