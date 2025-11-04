أنتم مرآة حضارتكم.. أمين الإفتاء: حسن معاملة السياح واجب اقتداءً بتعاليم النبي

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن السياح الذين يزورون مصر هم ضيوف في أرضها، ويجب على الجميع أن يحسن استقبالهم اقتداءً بتعاليم النبي ﷺ الذي أمر بإكرام الضيف والإحسان إليه.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن كل مصري يمثل رسالة الإسلام والحضارة المصرية في تعامله مع الزائرين، من خلال حسن القول، ولطف المعاملة، وتجنب أي تصرف أو نظرة قد تُسيء إليهم، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس القيم الراقية التي توارثها المصريون عن أجدادهم.

أمين الإفتاء: يجب الالتزام بالتعليمات عند زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من واجب المواطنين الالتزام بالتعليمات عند زيارة المتحف المصري الكبير أو أي معلم أثري، حفاظًا على هذه الكنوز التي تمثل تاريخ الأمة وهويتها.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الحضارة المصرية القديمة كانت تحترم الإنسان لأنه إنسان، بغض النظر عن معتقده أو لونه أو لغته.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "أحسنوا معاملة السياح، فأنتم مرآة حضارتكم، وكل ابتسامة أو كلمة طيبة منكم هي دعوة صامتة تُعبّر عن سماحة الإسلام وعظمة مصر".