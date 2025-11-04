مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية، وما إذا كان تجوز مشاهدة تلك الأعمال التي تتناول سيرهم وشخصياتهم.

حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تجسيد الأنبياء لا يجوز إطلاقًا، وقد وقع خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة تمثيل الصحابة أو محاكاتهم، وخاصة العشرة المبشرين بالجنة؛ فبعض العلماء أجاز ذلك، فيما رأى آخرون المنع.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الخلاف في تجسيد عموم الصحابة أوسع نسبيًا عند بعض الفقهاء.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الحرمة لا تقع على المشاهد إذا لم يقصد المشاركة في المحظور.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن مشاهدة الحرام حرام، مؤكدًا أنه من الأفضل للمسلم أن يتجنب متابعة الأعمال التي تتضمن تجسيدًا للأنبياء، أما الأعمال التي تتناول محاكاة الصحابة دون تجسيد مباشر، فـ«ربما فيها سعة عند بعض أهل العلم».