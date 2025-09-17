أمير طعيمة يكشف تفاصيل تعاونه مع سعد لمجرد فى أغنية شبه دماغي

كشف الشاعر أمير طعيمة عن تفاصيل تعاونه مع الفنان سعد لمجرد من خلال أغنية "شبه دماغي" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على موقع يوتيوب.

وقال أمير طعيمة خلال استضافته مع جيهان عبدالله، عبر برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف.إم»، قائلا: “أتشرف أن أول طرح للأغنية يكون من خلال (نجوم إف.إم)، وشرف لي التعاون مع (نجوم ريكوردز)، وبكون مطمن لما الأغنية تكون من خلالكم”.

واوضح أمير طعيمة أن التعاون مع سعد لمجرد دائمًا ما يكون مميزًا، مشيرًا إلى أن سعد فنان قريب من الناس ويمتلك حضورًا وكاريزما عالية.

وأضاف: «(شبه دماغي) التعاون الرابع بيني وبينه، وبكون مرتاح في التعاون معه لأنه يستمع لكل الآراء وفنان ذكي وشاطر".

وأشار أمير طعيمة إلى أن سعد لمجرد يمتلك جماهيرية كبيرة، مؤكدًا أن “سعد الفنان العربي الوحيد الذي يمتلك مليار مشاهدة على اليوتيوب”.

كواليس أغنية شبه دماغي

وكشف أمير طعيمة عن كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، قائلا: «فكرة الكليب بدأت بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأمر استغرق شهرين، وكثير من الفنانين قدموا أعمالا غنائية بنفس التقنية، لذا اقترح سعد لمجرد عليّ تصوير الأغنية في الساحل الشمالي بمصر، خلال وجوده لإحياء حفل غنائي».

واستكمل أمير طعيمة قائلا: “تحدثت مع المخرج شادي قاسم الذي بذل مجهودًا كبيرًا سواء في النسخة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو النسخة المصورة، كما تحدثت مع الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة لأنها ستكون إضافة، ورحبت لأنها من جمهور الفنان المغربي، وأتمنى أن يلقى الفيديو كليب إعجاب المشاهدين”.

تعاون أمير طعيمة وإليسا وسعد لمجرد

وتطرق الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة للحديث عن التعاون السابق مع لمجرد وإليسا في أغنية «من أول دقيقة»، قائلا: «أعلى أغنية مشاهدات في كل أعمالي الفنية على اليوتيوب هي (من أول دقيقة)، بينما جاءت أغنية «عدى الكلام» ضمن أكثر 5 أعمال مشاهدة».

وأضاف: «كواليس الأغنية بدأت من الفنانة إليسا عندما قابلت سعد في فرنسا، وتحمست لوجود عمل غنائي معه، وتواصلت معي، واشتغلت على تلك الفكرة، والحمد لله هي أعلى أغنية كلاسيك مشاهدة على اليوتيوب».

وأوضح: «الأغنية من ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وتلك التوليفة كانت مهمة لأن سعد لمجرد له جمهوره وإليسا لها جمهورها».