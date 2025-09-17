قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعمال منير مراد ومؤلفات العظماء على المسرح الكبير

فرقة الموسيقى العربية للتراث
فرقة الموسيقى العربية للتراث
أحمد إبراهيم

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى إحياءً لذكرى رحيل الفنان منير مراد وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 19 سبتمبر على المسرح الكبير ويأتى ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الفنى.

يتضمن البرنامج مختارات من ألحان منير مراد منها كعب الغزال، ياطبيب القلب، رحالة، إبعد ياحب، شغلونى عيونك، يامصر قومى وإنهضى، شوفت بعينى، غلاب الهوى، على عش الحب، أنا وحبيبى، ميدلى منير مراد بالإضافة إلى موسيقى روائع منير مراد إعداد قائد الحفل محمد الموجى، إلى جانب كوكبة من أعمال كبار المؤلفين منها حبيبى لعبته - الدنيا ريشه فى هوا لـ محمد عبد الوهاب، ياحلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، قلبى القاسى لـ سعد عبد الوهاب، الشوق لـ محمد فوزى .. آداء أحمد محسن، أحمد صبرى، محمد الطوخى، حنان الخولى، حنان عصام، نهى حافظ وتحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد  .

يذكر أن منير مراد فنان متعدد المواهب والتى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حملت الحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى يناير 1922 وهو إبن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، بدأ مشواره الفنى كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً خلال أربعينيات القرن الماضى، كانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام ، وضع أشهر الحان الاستعراضات كما قدم وشارك فى عدد من الافلام السينمائية وتوفى فى أكتوبر عام 1981.

دار الأوبرا علاء عبد السلام فرقة الموسيقى العربية للتراث منير مراد الفنان منير مراد كعب الغزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد