إيمان العاصي وخالد أنور في كواليس قسمة العدل

نشرت الفنانة إيمان العاصي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، صورة تجمعها بالفنان خالد أنور، من كواليس مسلسل قسمة العدل.

وعلقت إيمان العاصي علي الصورة قائلة: مريم و عماد كواليس مسلسل " قسمة العدل " ... قريبا .

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

كان آخر أعمال ايمان العاصي، هو مسلسل برغم القانون من بطولتها الي جانب هاني عادل وفرح يوسف ومحمد القس.