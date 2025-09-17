قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم عادل إمام وأشرف عبد الباقي.. نجوم عملوا تحت قيادة أبنائهم

أشرف عبد الباقي وابنته زينة
أشرف عبد الباقي وابنته زينة
أحمد إبراهيم

شهدت الساحة الفنية تعاون عدد من النجوم مع أبنائهم المخرجين فى أعمال فنية مختلفة بين السينما والتلفزيون، ولعل أبرز هؤلاء النجوم يحيى الفخراني وابنه شادي وعادل إمام وابنه رامي، وأخيرا أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة، وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

أشرف عبد الباقي وزينة 

يعد أشرف عبد الباقى آخر النجوم الذين شاركوا فى أعمال فنية تحت قيادة ابنته المخرجة زينة، حيث تعاونا سويا فى السينما والتلفزيون. 

وقد شارك أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة فى فيلم “مين يصدق”، وهو أول تعاون بينهما.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما، وشارك بمهرجان القاهرة السينمائي. 

كما يشارك أشرف عبد الباقي فى مسلسل “ولد بنت شايب” الذى من المقرر أن يعرض فى أكتوبر المقبل. 

عادل إمام وابنه رامي إمام

بينما عادل إمام مع رامي كمخرج فى أكثر من عمل فني، وكانت البداية بينهما سينمائية من خلال فيلم "حسن ومرقص" (2008) لعادل إمام، والذي شاركه بطولته النجم الراحل عمر الشريف.

أما فى الدراما التلفزيونية، فقد تعاونا سويا فى 8 أعمال،  حيث كانت البداية مع مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" (2012) وقدما بعدها مسلسل "العراف" (2013).

كما شاركا فى مسلسل "صاحب السعادة" (2014) ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" (2015) ومسلسل "مأمون وشركاه" (2016)  ومسلسل "عفاريت عدلي علام" (2017) ومسلسل "عوالم خفية" (2018)، وآخر الأعمال التى شهدت ظهورهما سويا مسلسل "فلانتينو" (2020)، وكل هذه الأعمال أنتجتها شركة "ماجنوم" للإنتاج الفني، التي أسسها رامي إمام مع هشام تحسين، وركزت على إنتاج أعمال عادل إمام في تلك الفترة.

يحيى الفخراني وابنه شادي الفخراني

بينما تعاون الفنان يحيى الفخراني مع ابنه شادي فى عدد من الأعمال جميعها دراما تلفزيونية، حيث كانت البداية مع مسلسل “الخواجة عبد القادر” (2012) ومرورا بمسلسلات دهشة (2014) وونوس (2016) وأخيرا نجيب زاهي زركش (2021). 

أشرف عبد الباقى عادل إمام يحيى الفخراني زينة أشرف عبد الباقي شادي يحيى الفخراني رامي إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

الدعاء للميت

أجمل دعاء للميت وما يستحب قوله بعد الوفاة

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد