“بوكيه ورد” عرض مسرحي لفريق ”إيجل تيم" 9 أكتوبر على مسرح الحياة

في إطار رومانسي يجمع مابين الماضي والحاضر ، يقدم فريق "إيجل تيم" العرض المسرحي “بوكيه ورد”يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٩ الساعة 7.30 مساءا على مسرح "الحياة".

أبطال العرض المسرحي بوكيه ورد

العرض المسرحي من تمثيل: أدهم سعيد، نورا أنور، مازن عصام، ندى رمضان، ياسمين عيد، مصطفى محمد، مروه هشام، عبدالرحمن السيد، محمد ابراهيم، ساره محمد ، وتصميم وتنفيذ إضاءه: ماير مجدى ، وتصميم استعراضات ودراما حركيه : على الدين عبدالله ، وتصوير بوستر: ابراهيم هلال “ستوديو ون شوت” ، وتصميم بوستر : إبراهيم الخولي ، وملابس :إيجل تيم ، ودعايا سوشيال ميديا : ريهام مصطفى ، إسلام فتحى ، ومساعد مخرج ومدير فريق: نورا أنور ، مخرج منفذ: ادهم سعيد ، وعرض “بوكيه ورد” تأليف وإخراج: أحمد رجب.

قصة العرض المسرحي “بوكية ورد”

يدور العرض في إطار رومانسي بين مجموعة من الشباب تمنعهم ظروف الحياة من الارتباط باختلاف القصص ، حتى تتوالى الأحداث ويكتشف كل منهم حبه للآخر رغم مرور الزمان.