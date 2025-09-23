قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

بطاقة التموين
بطاقة التموين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضوابط جديدة تخص تحديث بيانات بطاقة التموين للعام 2025، بالإضافة إلى آليات حذف غير المستحقين من الدعم. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين.. فمن الفئات المستبعدة من التموين وفقا للتحديث الأخير؟

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

تُعتبر عملية تحديث البيانات من الخطوات الأساسية لتحسين فعالية نظام الدعم التمويني، حيث أعلنت عنها الحكومة للأسباب التالية:

  • إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.
  • حذف الأفراد المسافرين إلى خارج البلاد لفترات طويلة.
  • ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
  • تقليل احتمالات سوء استغلال النظام، حيث يتم التأكد من أن البيانات المسجلة حقيقية ومحدثة.

وتهدف وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى تصحيح أي خلل قد يحدث في النظام لضمان التوزيع العادل والدقيق للمساعدات التموينية.

شروط حذف الأفراد من بطاقة التموين 2025

أعلنت وزارة التموين عن مجموعة من الشروط التي قد تؤدي إلى حذف الأفراد غير المستحقين من بطاقات التموين للعام 2025، ومن هذه الشروط:

  1. ثبوت الوفاة وعدم حذف الأفراد المتوفين من البطاقة.
  2. تكرار التسجيل لنفس الشخص على أكثر من بطاقة تموينية.
  3. سفر الفرد إلى الخارج لمدة تتجاوز ستة أشهر متصلة.
  4. امتلاك الفرد دخلًا أو ممتلكات تتجاوز المعايير التي تحددها الوزارة لدعم الأسر المحتاجة.
  5. عدم تحديث البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوزارة.

وبحسب وزارة التموين، فإن هذه الخطوات ليست بهدف تقليل عدد المستفيدين، ولكن لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط وتنقية النظام من البيانات غير الصحيحة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم بسهولة عبر منصات الحكومة الإلكترونية مثل بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: قم بزيارة الموقع الرسمي للبوابة.
  2. تسجيل الدخول: باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
  3. اختيار خدمات التموين: بعد تسجيل الدخول، اختر خدمات التموين من القائمة.
  4. اختيار تحديث البيانات: قم باختيار تحديث البيانات من الخيارات المتاحة.
  5. إدخال البيانات الجديدة: أدخل أي تغييرات في البيانات مثل إضافة أفراد جدد أو حذف أفراد فقدوا الأهلية.
  6. رفع المستندات: مثل شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، إيصال الكهرباء أو الغاز لإثبات محل الإقامة.
  7. مراجعة البيانات: تأكد من أن جميع البيانات المدخلة متوافقة مع المستندات المطلوبة.
  8. إرسال الطلب: اضغط على إرسال بعد التأكد من صحة البيانات لتحديث سجل البطاقة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

كما أعلنت الوزارة عن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2025، والتي يمكن القيام بها عبر المنصات الإلكترونية مثل موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية. يجب على المواطنين اتباع الضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة لضمان إضافة الأفراد المستحقين فقط.

كيفية إضافة أو حذف الأفراد من بطاقة التموين

إذا كنت تفضل تحديث بياناتك عبر مكاتب التموين، فإن العملية تشمل:

  1. إحضار صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي.
  2. إحضار إيصال كهرباء أو غاز حديث لإثبات محل الإقامة.
  3. تقديم مستندات لتوثيق التغييرات الأسرية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
  4. مراجعة البيانات المسجلة للتأكد من تطابقها مع المستندات الرسمية.

رابط تحديث البيانات عبر منصات الحكومة

للتسهيل على المواطنين، يمكنهم تحديث بياناتهم من خلال:

  • موقع دعم مصر.
  • بوابة مصر الرقمية.
التموين تحديث التموين تحديث بطاقات التموين أخبار التموين إضافة مواليد التموين

