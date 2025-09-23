طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية

تزايدت عمليات البحث مؤخراً عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين، بعد بدء تفعيل الخدمة بشكل تجريبي في بورسعيد من خلال استمارة تحديث البيانات الجديدة لمدة ثلاثة أشهر.

ويترقب المواطنون فتح خدمة إضافة المواليد على التموين قريباً كما أعلنت وزارة التموين، حتى تتمكن الكثير من الأسر من إضافة المواليد الجدد على التموين والاستفادة من الدعم المقدم.

وتتيح وزارة التموين إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد فتح الخدمة وتفعيلها رسمياً في الموعد الذي تحدده الوزارة .

رابط إضافة المواليد 2025

يمكن للمستفيدين متابعة فتح خدمة إضافة المواليد على التموين من خلال بوابة مصر الرقمية فور تفعيلها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا .

اضافة المواليد الجدد

طريقة إضافة المواليد على التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي من هنا https://digital.gov.eg/.

2-اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين».

3-تسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بالمستخدم.

4-إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

5-اختيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

6-تسجيل اسم المولود رباعيًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

7-تحديد صلة القرابة، مع اختيار «ضم الأبناء».

8-الضغط على زر «إضافة» لإتمام الطلب.

9-تُتيح المنصة للمواطن تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

اضافة المواليد على التموين2025

شروط إضافة المواليد على التموين

يُشترط ألا يقل عمر المولود المراد إضافته عن 4 سنوات، مع حد أقصى لأفراد البطاقة التموينية يبلغ 4 أشخاص (زوج وزوجة و2 من الأبناء)، مع إمكانية زيادة العدد إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.



الفئات المستحقة لإضافة المواليد

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

طريقة اضافة المواليد على التموين

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قِبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين ضمن آلية تحديث البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات واستحقاق الدعم.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

شهادة ميلاد المولود الجديد.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

