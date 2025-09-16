إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة استمارة تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية"، بدءًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر. 

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أساسية تمهيدًا للشروع في إجراءات إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، بما يعزز وصول الدعم إلى مستحقيه ويضمن تحديث البيانات بدقة.

دعم التموين الجديد

تحديث بيانات المواطن

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة لجميع أرباب الأسر سواء كانوا من مستحقي الدعم التمويني أو غير مستحقين له، وذلك في محافظة بورسعيد كبداية للتطبيق. ولإتمام تحديث بيانات استمارة المواطن، يتعين على المستفيدين اتباع الخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg/categories.

  • الضغط على «تصفح الخدمات».
  • اختيار «التموين» من القائمة الرئيسية.
  • الدخول إلى خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن».
  • قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • الضغط على «بدء الخدمة» وملء البيانات المطلوبة بدقة.

كما خصصت الوزارة رقم الخط الساخن 15999 للتواصل مع مركز خدمة المواطنين، من أجل تقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بتحديث البيانات أو إضافة المواليد أو تفعيل البطاقات التموينية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

بالتزامن مع تفعيل استمارة تحديث البيانات، أعلنت وزارة التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة خدمة إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، على أن تتم الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، ضمانًا لتسهيل الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وفيما يتعلق بتفعيل بطاقات التموين الجديدة، أوضحت الوزارة أن الخطوات تتم عبر بوابة مصر الرقمية على النحو التالي:

  • الدخول إلى موقع مصر الرقمية.
  • التوجه إلى قسم خدمات التموين.
  • اختيار خدمة «تفعيل بطاقة التموين».
  • إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة.
  • الضغط على «موافق» ثم «التالي».

استلام رسالة نصية على رقم الهاتف المُسجل تتضمن رمز التفعيل، واستخدامه لاستكمال عملية التفعيل.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة التموين إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

