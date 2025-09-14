6 أوراق مطلوبة.. بدء إضافة المواليد على التموين| الخطوات والرابط

ارتفعت معدلات البحث عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين2025، بعد إعلان وزير التموين عن إتاحة هذه الخطوة في بورسعيد من خلال استمارة تحديث البيانات الإليكترونية.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وبحسب وزارة التموين، سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين إلكترونيا اعتباراً من اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية لسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين في بورسعيد

انطلقت المرحلة الأولى من مشروع إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، حيث يبدأ التطبيق الفعلي اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتحديث منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

اضافة المواليد للتموين

فتح باب إضافة المواليد الجدد على التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وهذه الخطوة ستتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وتنقية قواعد البيانات.

وبحسب التصريحات الصادرة من وزارة التموين فان إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سوف يتم فتحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات حصر المستحقين الفعليين للدعم.



رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين



وللتيسير على المواطنين، أتاحت وزارة التموين إمكانية ملء الاستمارة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي http://digital.gov.eg

حيث يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة ثم اختيار "تصفح الخدمات"، ومنها قسم "التموين"، ثم الضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يمكن البدء في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا.

اضافة المواليد للتموين2025

رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين2025

https://digital.gov.eg/categories

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على التموين

ـ رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

-إقرار بيانات من مكتب التموين.

-صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

-صورة بطاقة التموين.

-شهادة ميلاد المولود الجديد.

كما تم تحديد مستندات استثنائية لبعض الحالات، مثل شهادة رسمية في حالة استشهاد الوالد، أو صورة كارت تكافل وكرامة لمن يستفيد من برامج الدعم الاجتماعي.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على التموين

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

اضافة المواليد للتموين

خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين

في حالة فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 خلال الفترة المقبلة كما أعلنت الوزارة ، سيكون هناك بعض الخطوات عليك اتباعها لإتمام عملية ضم أفراد على بطاقات التموين من الفئات المستحقة

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء»

- اضغط على أيقونة «إضافة».