منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
ينتظر الملايين موعد فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ، والذي يبدا اليوم الأحد 14/7/2025 ولمدة 3 أشهر تجريبيا في محافظة بورسعيد.

وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء العمل رسميًا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى من مشروع وطني يستهدف تدقيق البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من غداً الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أشار وزير التموين إلى أن الاستمارة تفتح الباب أمام فئات بعينها للاستفادة من ميزة إضافة المواليد، وتشمل:

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط لإضافة المواليد عبر الاستمارة، أهمها أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة لاحقًا، وأن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، إلى جانب التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد

محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي تشهد تطبيق النظام الجديد، والذي يدمج خدمات التموين مع منظومة شاملة تشمل التأمين الصحي، الخبز، المعاشات، إضافة إلى برامج تكافل وكرامة الاجتماعية. 

ويهدف هذا التوجه إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين عبر بطاقة موحدة تُستخدم في صرف الدعم المالي والقروض والخدمات المختلفة.

دمج الخدمات في بطاقة موحدة

النظام الجديد يمكّن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات الحكومية.

ووفقًا لتصريحات الوزيرين، فإن الحكومة تخطط لتعميم هذه التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات.

أهمية تحديث البيانات

أكد وزيرا التموين والاتصالات أن تحديث البيانات بدقة يمثل حجر الأساس لاستمرار صرف الدعم التمويني الحالي، ويمثل أيضًا خطوة مهمة لإدخال مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

دعوة المواطنين للمشاركة

دعا الوزيران جميع المواطنين في محافظة بورسعيد، سواء من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين، إلى الالتزام باستكمال الاستمارة وتحديث بياناتهم بدقة.

مزايا استمارة تحديث البيانات

تتيح الاستمارة للمواطنين استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدعم ومنع ازدواجية الصرف.

 كما أن الاستمارة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة بيانات أساسية عن المواطن وأسرته، مثل محل الإقامة، الحالة الصحية، المؤهلات الدراسية، البيانات الوظيفية، إضافة إلى تفاصيل عن الشركات والمركبات المملوكة.

التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة، حيث يُخطط لتطبيق النظام تدريجيًا في باقي المحافظات بعد نجاح المرحلة الأولى في بورسعيد.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قِبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين ضمن آلية تحديث البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات واستحقاق الدعم.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية

  • في حالة استشهاد الوالد: يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
  • في حالة الاستفادة من برامج الدعم: يشترط تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي
