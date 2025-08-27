إضافة المواليد على بطاقة التموين لهذه الفئات فقط

هل يوجد إضافة مواليد على بطاقة التموين في 2025؟.. هذا هو السؤال الأكثر بحثاً والذي يشغل بال الكثير من المواطنين الذين يسعون لـ ضم أفراد على بطاقة التموين، لكن هناك عدة شروط ومعايير بإتمام عملية إضافة شخص على التموين حددتها الحكومة ، كما أن هذا الأمر حاليا غير متاح إلا لفئات محددة فقط وليس للجميع .



هل يوجد ضم مواليد في التموين2025؟

في تصريحات سابقة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا توجد إضافة للمواليد على بطاقات التموين2025 إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في حال إتاحة هذه الميزة عبر بوابة مصر الرقمية.

هل تم فتح باب إضافة المواليد؟

حتى الآن لا،، لكن الحكومة تعتزم فتح باب التسجيل لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين لكن لفئات معينة فقط وليس للجميع، وبشروط خاصة.

اضافة مواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين



في حالة فتح إضافة الموائد على بطاقة التموين2025 في أي وقت، سيكون هناك بعض الخطوات عليك اتباعها لإتمام عملية ضم أفراد على بطاقات التموين من الفئات المستحقة





- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا ، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».



- بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد



- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».





- اضغط على أيقونة «إضافة».

إضافة مواليد لبطاقة التموين .. الفئات المستحقة

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافتها لبطاقة التموين وهي:

-مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

- الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى.

اضافة المواليد على بطاقة التموين



شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة.

أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة للدعم.

التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين

تتيح وزارة التموين أيضًا خدمة ضم الزوجة غير المدرجة على بطاقة أخرى إلى بطاقة زوجها التموينية، وذلك بعد تقديم قسيمة الزواج، شرط ألا تكون الزوجة مدرجة حاليًا على أي بطاقة دعم أخرى. وتُتاح الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.