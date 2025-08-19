قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
أخبار البلد

استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.. رابط مباشر

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين في حالة ضياع البطاقة أو كسرها، حيث سهلت وزارة التموين الأمر وأصبح بإمكانك الآن استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية .

مدة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شركة الكروت الذكية المسئولة عن طباعة بطاقات التموين، فإن زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليستلمها المواطن بعد ذلك ويصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

خطوات إصدار بدل فاقد لـ بطاقة التموين من موقع دعم مصر
بطاقة التموين

ما هي خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين؟


ومن خلال عدة خطوات يتم استخراج بدل تالف لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2025 باتباع التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــــا

2- تسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

طريقة تجديد واستخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف 2025
استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.
 

شروط استخراج بدل فاقد من بطاقة التموين

 

1. أن يكون صاحب البطاقة التموينية وطالب الخدمة هو رب الأسرة فقط.

2. يجب ألا يكون منطبق على صاحب البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

في حال ضياع بطاقة التموين .. قم بالخطوات التالية : 

- يقوم المواطن في حالة سرقه البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

• يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

• تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

• يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

• تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

• يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

• يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.

• يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

• يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.

