انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
حوادث

طريقة استخراج قيد عائلى جديد

قيد عائلى
قيد عائلى
مصطفى الرماح

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2025

وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

استخراج قيد عائلي قيد عائلي وزارة الداخلية

