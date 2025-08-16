مصرع 3 أشخاص واصابة 12 في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد

لقى 3 اشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بينهم 9 أطفال، صباح اليوم السبت، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و 12 مصاب لمستشفى الداخلة العام.



تبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق الداخلة – العوينات قبل مزرعة القوات المسلحة بـ10 كم وعلى بعد 80 كم من منظقة العوينات، أسفر عن مصرع كل من محمد شكري شفيق عبد الرحمن، 38 عاما من محافظة الشرقية، محمود طيرى خضرى بصري، 32 عاما من محافظة الأقصر، أحمد مجدى منصور عبدالحليم، 36 عاما.



فيما أصيب كل من محمود ابراهيم الحسين 30 عاما، أسيوط ، كريم خالد علي، 9 أعوام، أسيوط، حازم اسماعيل ابو حسيبة 13 عاما،مروان إسماعيل ابو حسيبة 15 عاما، أسيوط، آدم خالد علي 10 أعوام، أسيوط، محمد أحمد حسين 11 عاما، أسيوط، أمين أحمد محمد حسين، 13 عاما، محمد جمال اسماعيل 10 أعوام، أحمد علي عبدالرحمن 36 عاما، مصطفى عبدالرحمن علي 30 عاما، مصطفى زكريا محمد 12 عاما، اسماعيل جمال شحاته 9 أعوام، وجمعيهم من محافظة أسيوط.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.