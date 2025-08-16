قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
حوادث

مصرع 3 أشخاص واصابة 12 في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

لقى 3 اشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بينهم 9 أطفال، صباح اليوم السبت، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و 12 مصاب لمستشفى الداخلة العام.


تبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق الداخلة – العوينات قبل مزرعة القوات المسلحة بـ10 كم وعلى بعد 80 كم من منظقة العوينات، أسفر عن مصرع كل من محمد شكري شفيق عبد الرحمن، 38 عاما من محافظة الشرقية، محمود طيرى خضرى  بصري، 32 عاما من محافظة الأقصر، أحمد مجدى منصور عبدالحليم، 36 عاما. 


فيما أصيب كل من  محمود ابراهيم الحسين 30 عاما،  أسيوط ، كريم خالد علي،  9 أعوام،  أسيوط، حازم اسماعيل ابو حسيبة 13 عاما،مروان إسماعيل ابو حسيبة 15 عاما،  أسيوط، آدم خالد علي 10  أعوام، أسيوط،  محمد أحمد حسين 11 عاما، أسيوط، أمين أحمد محمد حسين،  13 عاما، محمد جمال اسماعيل 10 أعوام، أحمد علي عبدالرحمن 36 عاما، مصطفى عبدالرحمن علي 30 عاما، مصطفى زكريا محمد 12 عاما، اسماعيل جمال شحاته 9 أعوام، وجمعيهم من محافظة أسيوط.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسعاف حادث

