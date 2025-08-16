اليوم .. أولي جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل صاحب مطعم ماكولات

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه و الاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

أولي جلسات محاكمة

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "محمد سعد المهيلي" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد بانهاءه حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم ماكولات شهير رميا بالرصاص.

كما استندت النيابة العامة في قرارها عقب ورود تقارير الطب الشرعي الخاص للشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه .

تفاصيل إحالة المتهمين

وكشفت النيابة العامة في قرارها باكتمال كافة صور ونوايا القتل العمد لدي المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه علي موقع عمل الشاب الضحية وترويع أمن وحياة المواطنين بالطريق العام .

كما استندت النيابة العامة علي أهمية إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية حيال تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران وتعرض أحدهم للإصابات في أماكن متفرقة من جسده .

كما اطلعت النيابة الجزئية باول المحلة علي كافة تقارير الفنية من كافة الجهات وعلي رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتي حددت نوع السلاح الناري و طلقاته المضبوطه مع الجاني.

قرار عاجل من النيابة

وكان قاض المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي" المدرس المتهم بإنهاء حياه الشاب أحمد مرجان نجل صاحب ماكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .

وكشفت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده حال سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 4 أشهر الماضية باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

وكانت النيابة العامة بنيابة اول المحلة تحت المستشار محمد هيبة وكيل النيابة وجهت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستكمال سماع أقواله في واقعة انهاء حياه نجل صاحب مطعم المأكولات.

كما قررت النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .

تفاصيل الواقعة

وكان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم ماكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .





كما استمرت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة .

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .

جهود أمنية



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وبرفقته متهم آخر وتم التحفظ على المضبوطات.

سقوط المتهمين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.