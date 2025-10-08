طريقة احتساب درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي 2025 – 2026

.. حسمتها مديريات التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة لتوضيح نظام التقييم لجميع الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، وفيما يلي التفاصيل المعلنة كاملة .



درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

15 % اختبار شهر أول

15 % اختبار شهر ثاني

10 % للسلوك والمواظبة

15 % كشكول الحصة والواجب

15 % التقييم الأسبوعي

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني



درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

15 % اختبار شهر أول

15 % اختبار شهر ثاني

10 % للسلوك والمواظبة

15 % كشكول الحصة والواجب

15 % التقييم الأسبوعي

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه ، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن درجات أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة، مشدداً على أن نسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%

وقال وزير التربية والتعليم أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأوضح أن "كتب التقييمات" في المواد الأساسية التي تطرح لأول مرة العام الحالي تتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.