أحمد مجدي: لديّ مستحقات متأخرة في غزل المحلة.. وقد ألجأ للشكوى

قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق، في تصريحات لبرنامج "بلس 90": "لديّ مستحقات مالية في نادي غزل المحلة أنا وباقي زملائي في الفريق، طالبت بها خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هناك اختفاءً تامًا من رئيس مجلس الإدارة ونائبه".

وأضاف: "منذ أسبوعين أبلغوني أنني سأحصل على مستحقاتي، لكن حتى الآن لم أتسلم أي مبلغ من النادي، وما زال في عقدي مع الفريق موسم آخر بخلاف الموسم الماضي".

وتابع "مجدي": "لا أرغب في تقديم شكوى ضد بيتي غزل المحلة للمُطالبة بمستحقاتي، لكن في حال عدم الرد أو الحصول على حقي، سأضطر لتقديم شكوى ضد النادي".