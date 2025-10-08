رئيس أكاديمية الشرطة: نخرج ضباطًا مؤهلين بلغات متعددة وكفاءات عالية لحماية أمن الوطن

قال رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تشهد نقلة نوعية كبيرة في تدريب وتخريج الضباط المتخصصين، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي الجديد الذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات، والذي يمتد لمدة أربع سنوات، أثبت نجاحه في تزويد الضباط بكافة المهارات والمعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بكفاءة عالية.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

وأضاف رئيس الأكاديمية، في تصريحات خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، أن جميع الخريجين قد حصلوا على تدريب شامل في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى التي تواكب التحديات الأمنية الحالية.

وأكد أن الأكاديمية لم تقتصر على التدريب العسكري فقط، بل شملت أيضًا تطوير المهارات اللغوية والتواصلية للضباط، حيث تخرج منهم عدد كبير يتقن لغات عدة.

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة مهمة، حيث تتصافح فيه الأجيال من خريجي الأكاديمية الذين حرصوا على التمسك برسالة الأمن بكل عزيمة وهمة.

وأضاف قائلاً: "إن رسالتنا للأجيال القادمة من الضباط المتخرجين هي أن تكون مصر دائمًا في أعينكم، وأن تكونوا مستعدين لمواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريقكم في سبيل حماية أمن الوطن".

وأشاد رئيس الأكاديمية بمستوى العروض القتالية والمهارات التي قدمها الخريجون، والتي أظهرت قدرتهم على التعامل مع المواقف الأمنية المختلفة بكفاءة عالية.

كما أكد أن أكاديمية الشرطة ستستمر في تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وأمنية رائدة في تدريب وتأهيل ضباط الشرطة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.