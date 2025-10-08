قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
توك شو

رئيس أكاديمية الشرطة: نخرج ضباطًا مؤهلين بلغات متعددة وكفاءات عالية لحماية أمن الوطن

جانب من الفعاليات
منار عبد العظيم

قال رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تشهد نقلة نوعية كبيرة في تدريب وتخريج الضباط المتخصصين، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي الجديد الذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات، والذي يمتد لمدة أربع سنوات، أثبت نجاحه في تزويد الضباط بكافة المهارات والمعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بكفاءة عالية.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

وأضاف رئيس الأكاديمية، في تصريحات خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، أن جميع الخريجين قد حصلوا على تدريب شامل في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى التي تواكب التحديات الأمنية الحالية. 

وأكد أن الأكاديمية لم تقتصر على التدريب العسكري فقط، بل شملت أيضًا تطوير المهارات اللغوية والتواصلية للضباط، حيث تخرج منهم عدد كبير يتقن لغات عدة.

وأشار  إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة مهمة، حيث تتصافح فيه الأجيال من خريجي الأكاديمية الذين حرصوا على التمسك برسالة الأمن بكل عزيمة وهمة. 

وأضاف قائلاً: "إن رسالتنا للأجيال القادمة من الضباط المتخرجين هي أن تكون مصر دائمًا في أعينكم، وأن تكونوا مستعدين لمواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريقكم في سبيل حماية أمن الوطن".

وأشاد رئيس الأكاديمية بمستوى العروض القتالية والمهارات التي قدمها الخريجون، والتي أظهرت قدرتهم على التعامل مع المواقف الأمنية المختلفة بكفاءة عالية. 

كما أكد أن أكاديمية الشرطة ستستمر في تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وأمنية رائدة في تدريب وتأهيل ضباط الشرطة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

أكاديمية الشرطة مؤتمر تخرج طلاب أكاديمية الشرطة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب اليوم.. تفاصيل

الإعلامي حسام الغمري

حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

