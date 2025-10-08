قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ أكاديمية الشرطة، وذلك لتخريج دفعة جديدة من الطلاب، وقام الرئيس بتوجيه الشكر للحضور من خلال التلويح بيده.

وعرض القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد أنه بعد قليل، يشهد الرئيس السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، بعد قليل، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمنى المتغير.



