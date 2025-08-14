النيابة تأمر باستدعاء فريق طبي بتهمة التسبب في وفاة شاب داخل مستشفي خاص بالمحلة

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بثان المحلة في محافظة الغربية اليوم باستدعاء الفريق الطبي مجري العملية المتسببة في وفاة شاب داخل مستشفي خاص بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

تحرك جهات التحقيق

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي المستشار أحمد ناصر القائم بأعمال رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب عقب إجراؤه عملية جراحية بمستشفي خاص بالمحلة.

كما أمرت النيابة العامة في تعليماتها بسماع أقوال أسرة الشاب المتوفي حول وقائع وفاته المفاجئة عقب إجراء عملية جراحية لإزالة حصوي بالمسالك البولية في عمر الزهور .

اخذ أقوال مجري العملية

في ذات السياق وجهت النيابة العامة باستدعاء الفريق الطبي مجري العملية الجراحية داخل أحدي المستشفيات العلاجية الخاصة وأخذ أقوالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الشاب "شريف أشرف " 35 سنة عقب إجراؤه عملية جراحية في أحدي المستشفيات الخاصة علي يد فريق طبي لأحد جراحي المسالك البولية من المشاهير في المجال الطبي.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

شكوي أسرة الشاب

وأفادت أسرة الشاب المتوفي أنها قدمت كافة التحاليل والأشعة والتقارير الطبية الخاصة بأنهم المتوفي لعرضها علي جهات الأدلة الفنية بناء علي طلب جهات التحقيق بالنيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.