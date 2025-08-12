قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
المصريين الأحرار بالدقهلية يطلق قافلة طبية مجانية لخدمة الآلاف من أهالي محلة دمنة.. صور

حسن رضوان

أطلق حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة الدقهلية قافلة طبية مجانية شاملة في مركز ومدينة محلة دمنة، بالتعاون مع جمعية الدكتور عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، لتقديم خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين في المدينة والقرى المجاورة.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الصحية التي ينظمها الحزب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف أ.د محمد عبد الوهاب أمين المحافظة ، وإبراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الدقهلية.

وبحضور عبد الناصر ضيف أمين مساعد المحافظة، والسيد شبيب عضو هيئة المكتب وعددا من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة والمراكز.

وأكد إبراهيم ضيف، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في تخصصات الباطنة، والكبد، والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة.


وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحزب بدعم المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع مبادرة "حياة كريمة".

ولاقت القافلة أشادت أهالي وعائلات مركز ومدينة محلة دمنة، حيث قال محمد الجعيبري ممثل عن أهالي المنطقة أن حزب المصريين الأحرار يساهم بصورة حقيقية لخدمة الأهالي.

ومن جهته أثني جميل جمال الشاعر أحد أبناء المنطقة، بجهود الحزب ودعمه المتواصل لخدمة الأهالي والمجتمع المصري علي اختلاف القطاعات.

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

عروس الجنة

سكتة قلبية مفاجئة تطفئ فرحة أشمون.. رحيل "رحمة" عروس الجنة قبل أيام من زفافها

الحريق

مساحته 600 متر والدفع بـ15سيارة إسعاف.. القصة الكاملة لاندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

