المصريين الأحرار بالدقهلية يطلق قافلة طبية مجانية لخدمة الآلاف من أهالي محلة دمنة.. صور

أطلق حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة الدقهلية قافلة طبية مجانية شاملة في مركز ومدينة محلة دمنة، بالتعاون مع جمعية الدكتور عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، لتقديم خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين في المدينة والقرى المجاورة.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الصحية التي ينظمها الحزب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف أ.د محمد عبد الوهاب أمين المحافظة ، وإبراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الدقهلية.

وبحضور عبد الناصر ضيف أمين مساعد المحافظة، والسيد شبيب عضو هيئة المكتب وعددا من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة والمراكز.

وأكد إبراهيم ضيف، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان في تخصصات الباطنة، والكبد، والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة.



وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحزب بدعم المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع مبادرة "حياة كريمة".

ولاقت القافلة أشادت أهالي وعائلات مركز ومدينة محلة دمنة، حيث قال محمد الجعيبري ممثل عن أهالي المنطقة أن حزب المصريين الأحرار يساهم بصورة حقيقية لخدمة الأهالي.

ومن جهته أثني جميل جمال الشاعر أحد أبناء المنطقة، بجهود الحزب ودعمه المتواصل لخدمة الأهالي والمجتمع المصري علي اختلاف القطاعات.