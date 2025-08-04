المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته

التزم حزب "المصريين الأحرار" بمسؤوليته السياسية والمجتمعية وبكافة ضوابط العملية الانتخابية دون إخلال او خروقات امام اللجان احتراما لمشهد انتخابي يليق بالجمهورية الجديدة ، نفّذت أمانات الحزب المركزية والفرعية، إلى جانب مرشحيه لمجلس الشيوخ، جولات ميدانية واسعة النطاق في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وسوهاج، لمتابعة انطلاق التصويت بالداخل في اليوم الأول للانتخابات.

قادت شيرين عبد العظيم، مرشحة الحزب (فردي - القاهرة)، بجولات ميدانية نشطة شملت عدة مناطق ذات كثافة انتخابية متنوعة بالعاصمة، أبرزها: حدائق القبة، شبرا، الساحل، الشرابية، مدينة نصر، والمطرية، ومناطق جنوب القاهرة.

وانطلقت جولاتها برفقة قيادات الأمانات النوعية والمحلية، حيث تم رصد ومتابعة الأجواء داخل محيط اللجان، والتفاعل مع المواطنين، وحثهم على المشاركة الفعالة.

كما تم إعداد تقارير فنية دقيقة رصدت سير العملية الانتخابية في اليوم الأول والتجاوزات، ورفعت للأمانة المركزية التي تتولى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة.

في محافظة الإسكندرية، أجرى يسري خليفة، مرشح الحزب وأمين الحزب بالمحافظة، جولات موسعة طافت ربوع الثغر من شرق الإسكندرية إلى غربها، وسط تفاعل حماسي من المواطنين، وتنسيق دائم مع غرفة العمليات الحزبية بالمحافظة.



وتابع "خليفة" سير العملية الانتخابية ميدانيًا برفقة شباب الحزب وقياداته، مؤكدًا أن الإسكندرية تشهد وعيًا سياسيًا متقدمًا يعكس ثقة المواطنين في الديمقراطية والدولة.

وفي قلب الدلتا، يقود الدكتور رضا أبو صالح، مرشح الحزب بالدقهلية، ملحمة متابعة انتخابية منظمة، حيث انطلقت جولات ميدانية بالتنسيق مع فرق الرصد، وقامت غرفة العمليات الحزبية برصد مؤشرات الإقبال وتحليل الأداء الانتخابي لحظة بلحظة.



وشهد اليوم الأول تواجداً لافتاً لأعضاء الحزب بمحيط اللجان، وتواصلاً مباشراً مع الأهالي لتعزيز المشاركة وتوضيح أهمية صوت المواطن في بناء تشريعي للبلاد.



وفي صعيد مصر، كان لـ محمد الشريف، مرشح الحزب بمحافظة سوهاج، حضور ميداني قوي، مدعومًا بفرق من شباب الحزب والقيادات الشعبية، حيث تم الانتشار في محيط عدد كبير من اللجان، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للناخبين.

وتابعت الأمانة العامة للحزب عن كثب مستجدات العملية الانتخابية، من خلال تقارير دورية للأمانة المركزية للمساهمة في إدارة يوم انتخابي منضبط وفعّال.

وأكدت الأمانة المركزية لحزب "المصريين الأحرار" أن هذه الجولات والتحركات تأتي انطلاقًا من إيمان الحزب بأن العملية الانتخابية لا تُدار من المكاتب، بل من قلب الشارع وبين الناس.



وشددت على أن مشاركة الحزب في الانتخابات لا تقتصر على الترشح فقط، بل تشمل حماية الإرادة الشعبية.

ويواصل الحزب عبر مرشحيه وأماناته العمل الدؤوب في اليوم الثاني للعملية الانتخابية، تحت شعار:"العين اللي شايفة... والإيد اللي هتشتغل".