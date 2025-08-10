قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
فيديوهات خادشة للحياء وملابس فاضحة .. كواليس سقوط البلوجر جومانا نستون
أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام
استقرار عيار 21 عند أعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت
أحمد موسى: الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
رياضة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي البنك الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون خطورة على حراس المرمى.

وأعلن علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا، محمود مجدي.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، محمود نبيل، رشاد العرفاوي.

خط الهجوم: ويلياميز صنداي، الأدي سولومون.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي، محمد عبد الغني، عماد ميهوب، محمد أشرف، أحمد سعيد، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، محمد جريندو.

تشكيل البنك الأهلي

وفي المقابل، دفع طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد أوفا.

البنك الأهلي وغزل المحلة البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري الممتاز الدوري

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رحاب موسى

برلمانية: القرار العربي الرافض لاحتلال غزةجاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية

سامي نصر الله

برلماني: جولة وزير الصناعة بالعاشر من رمضان تعكس تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية

الرئيس السيسي

إعلام النواب: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام تستهدف بناء وعي وطني مستنير

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

القبض علي لوليتا

خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

