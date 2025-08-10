شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي البنك الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون خطورة على حراس المرمى.

وأعلن علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا، محمود مجدي.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، محمود نبيل، رشاد العرفاوي.

خط الهجوم: ويلياميز صنداي، الأدي سولومون.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي، محمد عبد الغني، عماد ميهوب، محمد أشرف، أحمد سعيد، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، محمد جريندو.

تشكيل البنك الأهلي

وفي المقابل، دفع طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد أوفا.