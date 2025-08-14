تشغيل وحدة السمعيات بعيادة بن سينا بالمحلة الكبرى لخدمة منتفعي التأمين الصحي

أعلن فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية اليوم عن بدء تشغيل وحدة السمعيات بعيادة بن سينا بالمحلة الكبرى لعلاج المرضي وكافة المنتفعين بالهيئة .

دعم هيئة التأمين الصحي

وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على توفير خدمات طبية متميزة تخدم جميع الفئات العمرية، وخاصة الأطفال وكبار السن، وتحت رعاية الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية، والدكتور محمد غازي نائب مدير الفرع.

كما أشار مدير فرع التأمين الصحي إلي توفير الوحدة خدمات متخصصة تشمل رسم السمع وقياس ضغط الأذن.

قياس السمع بالكمبيوتر (ABR)، وهو اختبار هام لقياس السمع عبر جذع المخ فضلا عن قياس الانبعاث الصوتي لتقييم الأصوات الصادرة عن الأذن الداخلية.

كما يأتي تشغيل الوحدة ضمن خطة التطوير التي تتبناها إدارة الشؤون الطبية بفرع الغربية والمناطق التابعة لها، بهدف التوسع في تقديم الخدمات داخل المراكز التابعة، والحد من تمركز الخدمة بمدينة طنطا، وتقليل حاجة المنتفعين إلى الانتقال خارج نطاق المركز أو المحافظة.

علاج المرضي

الجدير بالذكر أنه سبق هذا التطوير توفير خدمة الموجات الصوتية على القلب بمراكز بسيون، كفر الزيات، سمنود، وزفتى، بالإضافة إلى توافرها بمدينة طنطا، وجارٍ العمل على توفير حزمة أخرى من الخدمات في قطور، زفتى، والمحلة الكبرى.

تحسين الخدمات العلاجية

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة متكاملة من الخدمات التي سيتم توفيرها تدريجيًا في جميع وحدات الفرع بمختلف المدن والمراكز داخل محافظة الغربية، بما يضمن للمنتفعين الحصول على الخدمة بسهولة ودون انتظار أو انتقال بين المدن .