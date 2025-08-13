قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق "حصة آبار"

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بطريق “حصة ابار” المتفرع من طريق بسيون – كفر الزيات، حيث تم رش طبقة MCO لمسافة ١٢٠٠ متر، وذلك ضمن جهود تحسين جودة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات، في ضوء خطة محافظة الغربية الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق على مستوى المراكز والمدن.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين حالة المحاور التي تخدم المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطريق يمثل محورًا هامًا لخدمة أهالي المنطقة ويُسهم في تحسين الربط بين عدد من القرى والتجمعات السكانية.

وأوضح “الجندي” أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل وفق خطة زمنية محددة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتحقيق أعلى جودة في التنفيذ. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بهدف سرعة الانتهاء من المشروع ووضعه في الخدمة بما يعود بالنفع على المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشار المحافظ إلى أن خطة تطوير الطرق في الغربية تشمل العديد من المحاور الحيوية، وتهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مؤكداً أن المحافظة تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

حل مشكلات المواطنين 

وتأتي متابعة الأعمال ضمن حرص محافظة الغربية على تطوير منظومة الطرق الداخلية والريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تيسير حركة التنقل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية بالمحافظة.

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

طارق السعيد

طارق السعيد يكشف سبب غياب إسماعيل مسعود عن بطولة الأفروباسكت بأنجولا

ليفربول

ليفربول يسعى للتعاقد مع مدافع جديد.. تفاصيل

خالد الغندور

تعليق ناري من الغندور على أخطاء الجماهير المختلفة وطريقة العقاب

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

