محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق “حصة آبار”

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بطريق “حصة ابار” المتفرع من طريق بسيون – كفر الزيات، حيث تم رش طبقة MCO لمسافة ١٢٠٠ متر، وذلك ضمن جهود تحسين جودة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات، في ضوء خطة محافظة الغربية الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق على مستوى المراكز والمدن.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين حالة المحاور التي تخدم المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطريق يمثل محورًا هامًا لخدمة أهالي المنطقة ويُسهم في تحسين الربط بين عدد من القرى والتجمعات السكانية.

وأوضح “الجندي” أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل وفق خطة زمنية محددة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتحقيق أعلى جودة في التنفيذ. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بهدف سرعة الانتهاء من المشروع ووضعه في الخدمة بما يعود بالنفع على المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن خطة تطوير الطرق في الغربية تشمل العديد من المحاور الحيوية، وتهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مؤكداً أن المحافظة تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

حل مشكلات المواطنين

وتأتي متابعة الأعمال ضمن حرص محافظة الغربية على تطوير منظومة الطرق الداخلية والريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تيسير حركة التنقل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية بالمحافظة.