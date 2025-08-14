الغربية.. مركز طب أسرة شوبر يحصل على الاعتماد المبدئي من “جهار”

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”، بعد استيفاء المركز لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا، ليكون ضمن 12 وحدة ومركزًا على مستوى الجمهورية حصدت هذا الاعتماد في القرارات الأخيرة للجنة العليا للاعتماد.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الصحة بالمحافظة، ويعكس التزام الدولة برفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية التي تعد خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع. وأوضح أن اعتماد مركز طب أسرة شوبر يعزز ثقة المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة، ويحقق مبدأ العدالة الصحية بين الريف والحضر.

دعم محافظ الغربية

ووجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمركز، والقيادات الصحية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير المنشآت الصحية وتهيئتها للحصول على الاعتماد الكامل.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تعمل على تنفيذ خطط تطوير متكاملة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية بشكل مستمر، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين.