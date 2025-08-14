قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
الغربية.. مركز طب أسرة شوبر يحصل على الاعتماد المبدئي من "جهار"

أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”، بعد استيفاء المركز لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا، ليكون ضمن 12 وحدة ومركزًا على مستوى الجمهورية حصدت هذا الاعتماد في القرارات الأخيرة للجنة العليا للاعتماد.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الصحة بالمحافظة، ويعكس التزام الدولة برفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية التي تعد خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع. وأوضح أن اعتماد مركز طب أسرة شوبر يعزز ثقة المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة، ويحقق مبدأ العدالة الصحية بين الريف والحضر.

دعم محافظ الغربية 

ووجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمركز، والقيادات الصحية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير المنشآت الصحية وتهيئتها للحصول على الاعتماد الكامل.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تعمل على تنفيذ خطط تطوير متكاملة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية بشكل مستمر، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الوحدات الصحية سوبر صحة الغربية مركز طنطا

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تنقلات محدودة

لليوم الثالث.. استمرار الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 5 محافظات

استمرار الدعاية لـ 10مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 5محافظات

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لخدام وشباب كنيسة العذراء ببني عبيد

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

