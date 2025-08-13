قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرار بوقف العمل الميداني لعمال النظافة بالغربية وقت ذروة الحرارة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف العمل الميداني لعمال النظافة بالشوارع خلال ساعات ذروة الحرارة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك حفاظًا على سلامتهم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد. ويأتي القرار استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من استمرار الموجة شديدة الحرارة على مستوى الجمهورية وبلوغ ذروتها اليوم وغدًا الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها منذ بداية فصل الصيف، لتصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

جهود محافظ الغربية 

وشدد محافظ الغربية على أن صحة وسلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة لهم التزام لا يقبل التأجيل.

وتضمنت التوجيهات استمرار عمل معدات ومركبات النظافة خلال فترة التوقف، لضمان استمرارية المنظومة بكامل طاقتها خارج أوقات الذروة، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين على مدار اليوم.

الشكر لعمال النظافة 

وفي ختام التوجيهات، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لجميع عمال النظافة على ما يبذلونه من جهد مخلص ومتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مؤكدًا أن ما يقومون به يمثل رسالة إنسانية وخدمية بالغة الأهمية لكل مواطن.

اخبار محافظة الغربية شكر عمال النظافة إجازة وقت العطلة الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

الدولار

الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية

ترشيحاتنا

طارق السعيد

طارق السعيد يكشف سبب غياب إسماعيل مسعود عن بطولة الأفروباسكت بأنجولا

ليفربول

ليفربول يسعى للتعاقد مع مدافع جديد.. تفاصيل

خالد الغندور

تعليق ناري من الغندور على أخطاء الجماهير المختلفة وطريقة العقاب

بالصور

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد