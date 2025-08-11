تشكيل لجنة من العلاج الحر لفحص أسباب وفاة مريض بمستشفي خاص بالمحلة

أعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم تعليماته العاجلة إلي الدكتور امل شمس مدير إدارة صحة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة مريض عقب إجراؤه عمليه جراحية باحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.

تحرك عاجل



كما أصدر “بلبل” وكيل وزارة الصحة بتكوين لجنة من العلاج الحر بالمديرية بطنطا لمعاينة المستشفي المذكور والوقوف علي اسباب الوفاة والتأكد من استكمالها كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لعلاج واستقبال المرضي مشددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول فيديو للشقيق المتوفي أثناء استغاثته بالوزارة الصحة والجهات المعنية بسرعه اتخاذ كافة الإجراءات سعيا في الحفاظ على حقوق شقيقه المتوفي .

استغاثة أسرة المتوفي

وأفاد المواطن في استغاثته عبر الفيديو أن شقيقه أجري عملية مسالك البولية سعيا في إزالة أحدي الحصوات ولكنه تعرض النزيف دموي وحجز بالغرفة العناية المركزة لافتا بقوله"اخويا مات وراح مني ..عاوز حقه حسبنا الله ونعم الوكيل..الدكتور موته وأهمل في علاجه ".

في المقابل أفاد مسئول طبي داخل المستشفي بأن العملية أجريت حسب الإجراءات الطبية المتبعة ووفاة الحالة طبيعية ولن نسمح بالإساءة او التشهير في حق المؤسسة الطبية الخاصة بنا فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه المساس بسمعتنا في المجال الطبي والعلاجي .

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

جدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية المتوفي لم تقدم شكوي رسمية إلي وزارة الصحة ولكنهم طلبوا الشرطة النجده لإثبات وفاته داخل غرف المستشفي الخاصة سعيا في إدانة الطبيب مجري العملية الجراحية المشار إليها .