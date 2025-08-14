قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعطى  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلي المستشار أحمد ناصر القائم بأعمال رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب عقب اجراءه عملية جراحية بمستشفي خاص بالمحلة .

تحرك جهات التحقيق 

كما أمرت  النيابة العامة في تعليماتها بسماع أقوال أسرة الشاب المتوفي حول وقائع وفاته المفاجئة عقب إجراء عملية جراحية لإزالة حصوي بالمسالك البولية في عمر الزهور  .
في ذات السياق وجهت النيابة العامة باستدعاء الفريق الطبي مجري العملية الجراحية داخل أحدي المستشفيات العلاجية الخاصة وأخذ أقوالهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تفاصيل وفاة الشاب 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الشاب "شريف أشرف " 35 سنة عقب إجراؤه عملية جراحية في أحدي المستشفيات الخاصة علي يد فريق طبي لأحد جراحي المسالك البولية من المشاهير في المجال الطبي.

 

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

أسرة الشاب تقدم تقارير طبية

وأفادت أسرة الشاب المتوفي أنها قدمت كافة التحاليل والأشعات والتقارير الطبية الخاصة بأنهم المتوفي لعرضها علي جهات الأدلة الفنية بناء علي طلب جهات التحقيق بالنيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحقيق قضائي قرار النيابة العامة عملية جراحية مستشفي خاص بالمحلة

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
استخراج كعب عمل
ياسمين صبري
طريقة عمل البطاطس المهروسة
