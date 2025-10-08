ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الإدمان ثقيل على أهل المدمن أكثر من المدمن نفسه، فضلاً عن أن المدمن يفقد ثقته بنفسه وبمن حوله، كذلك ثقتهم بأنفسهم، ويفقدهم أيضًا معنى الكرامة والحياة، هكذا قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعدما طلبت منه إحدى المتصلات أن يدعو لابنها لأنه مدمن ولا تستطيع أن تدخله مصحة.

ونصح الورداني السائلة أن تستعين بصندوق مكافحة الإدمان لتستطيع إدخاله إلى مصحة، قائلا: "متسكتيش لازم نلحقه".

وأضاف: “عليكِ أن تدعي له في كل صلاة من صلواتك، ولا تدعي عليه، بل ادعِ له أن يهديه الله وييسر أموره ويجلي بصيرته ويريه الحق حقًا ويرزقه اتباعه، ويزيل من جسده السموم”.

زوجي يتعاطى المخدرات وأريد الطلاق ماذا أفعل ؟

هكذا ورد سؤال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة “صدى البلد” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب "عرفة"، موضحاً أن “تعاطي المخدرات ابتلاء من الله، ولكن يجب عليكِ أن تقفي بجانب زوجك حتى يمتنع من نفسه عنها، وأن تكوني سندا وعونا له مثلما كانت السيدة خديجة رضى الله عنها سندا وعونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءها وهو من الغار يرتجف ويقول ((زمّلوني زمّلوني ... دثّروني دثّروني))، أما عن موقف السيدة خديجة، وَقَفَتْ رضي الله عنها إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعجز عنه آحاد الرجال وَقَفت صامدة ثابتة حالفة بالله لا يُخزي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وتابع: “الواجب عليكِ أن تسألي الله له الهداية وتنصحيه وتكوني له سندا ودعما، ونسأل الله أن يعافي كل مبتلى”.