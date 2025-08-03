استخراج بطاقة تموين بدل فاقد.. الرابط والشروط

ازاي أطلع بدل فاقد بطاقة التموين؟.. من أكثر الأسئلة انتشاراً بين المواطنين وفي معدلات البحث، حيث يبحث الكثير عن طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد في حال ضياع بطاقة التموين أو كسرها.

في السطور التالية نقدم لك خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بالتفاصيل ، والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين



- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

ادخل على بوابة مصر الرقمية، عبر الرابط التالي.. اضغط هنــا

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة التموين

- سجل الدخول أو إنشئ حسابًا جديدًا

-بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة “أبدأ الخدمة”

- ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين

- اضغط على أوافق على الشروط والأحكام

- اضغط على كلمة التالي

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد الرسوم، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه

رابط استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

يمكنك الدخول على بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول بـ استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين واتباع الخطوات الرسمية على الموقع

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

ازاي اعرف مكتب التموين التابع له؟

لتحديد مكتب التموين التابع له، يمكنك زيارة موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية" واتباع خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين، حيث ستظهر لك معلومات عن المكتب التابع لك.





لو بطاقة التموين ضاعت أعمل ايه؟

1-يقوم المواطن في حالة سرقه البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

2- يتم وقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية



3- يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا

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شروط استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

1-أن يكون صاحب البطاقة التموينية وطالب الخدمة هو رب الأسرة فقط.

3-يجب ألا يكون منطبق على صاحب البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

3-تحرير محضر في حالة ضياع أو سرقة بطاقة التموين.