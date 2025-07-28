قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء رشوان: مظاهرات 20 أكتوبر وقفة وطنية وامتداد لتاريخ من التضحيات قدمها المصريون
ضياء رشوان: مصر حائط الصد أمام حملات التشويه.. والرئيس السيسى أول من رفض التهجير
نشأت الديهي: حديث خليل الحية عن معبر رفح تكرار لخطاب الاحتلال والإخوان
أبو العينين في مؤتمر الجيزة: الجبهة الوطنية يساند الدولة في معركة البناء وتدعم مرشحيها... وموقف مصر من فلسطين ثابت ورافض للتهجير
يوسف معاطي: محمد هنيدي كوميديان خطير.. ولازم يدخل مرحلة جديدة
مؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة.. أحمد رسلان: الاصطفاف خلف الرئيس السيسي واجب وطني
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية
لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية العاجلة للكابتن حسن شحاتة
فوزي عبد الكريم: تمكين الشباب أهم إنجازات الدولة المصرية آخر 10 سنوات
نشأت الديهي: الرئيس السيسي أكد وقوف مصر دائمًا بجانب الفلسطينيين
مهندسين وفنيين وصرافي تذاكر.. آخر موعد للتقديم على وظائف المونوريل 2025
وسائل إعلام أجنبية تبرز نداء الرئيس السيسي لترامب بوقف حرب غزة وتأكيد مصر عدم إعاقة المساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أغسطس 2025

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025

السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.

السلع الغذائية الأساسية

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.


المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

صرف السلع التموينية أغسطس 2025: مواعيد وآليات جديدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية
وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.

وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:

تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.

تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.

التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.

وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية السلع التموينية لشهر أغسطس أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025 السلع الغذائية الأساسية السلع التموينية أغسطس 2025 جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يهنئ الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بعد اكتمال تشكيلها في دورتها السابعة والثلاثين

ميمي جمال

ميمي جمال.. سبعون عامًا من العطاء الفني في احتفاء مؤثر بالمهرجان القومي للمسرح

محمد منير

أنا الذي.. طرح برومو أغنية الكينج محمد منير

بالصور

محافظ الدقهلية يتواصل مع المواطنين من خط الشكاوى لحل أزمة مياه الشرب بالمنصورة

بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

فيديو

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد