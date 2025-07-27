بأسعار أقل 50% وتوافر جميع السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،سوق اليوم الواحد بالجمالية بحي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد، والذي تم اقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية، ود علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.، وعدد من قيادات المحافظة .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين .



السلع المتوافرة

وأضاف محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

مواعيد أسواق اليوم الواحد

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الأحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض .