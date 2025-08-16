قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الصباح.. بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك
هيلاري كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل
السكة الحديد تعتذر للركاب عن تخفيض مؤقت لسرعات القطارات بسبب الحر
بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم بجميع محافظات الجمهورية
نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس
الليلة.. الزمالك يتحدى المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري
زيكر تكشف عن 9X الرياضية الجديدة.. بتكنولوجيا هايبرد
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
طرق ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومى

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل .. تتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث وفرت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج بطاقة الرقم القومى ومن بين تلك الطرق، استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين

-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت.
-اختيار خدمات قطاع الأحوال المدنية

-إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة لإتمام الطلب.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى
- التأكد من تطابق البيانات خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع مراعاة أن يكون الطلب خاصًا بصاحب البطاقة نفسه.

سعر البطاقة الشخصية 2025

يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2025 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2025 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيهاً ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيهًا لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيهًا، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيهًا، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و315 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل الخدمات “شهادة ميلاد أول وثانى مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف” - استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية”.

بطاقة الرقم القومى استخراج بطاقة الرقم القومى وزارة الداخلية

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
