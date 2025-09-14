رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، يبحث عنه المواطنين لتسجيل المواليد بمنظومه التموين، للاستفادة من السلع التموينية.

وانطلقت المرحلة الأولى من مشروع إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، حيث يبدأ التطبيق الفعلي اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتحديث منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء العمل رسميا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين، باعتبارها خطوة أولى نحو مشروع قومي لتدقيق بيانات الدعم وربطها بالخدمات الحكومية الرقمية.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وأكدت وزارة التموين أن الاستمارات ستكون متاحة إلكترونيا عبر موقع مصر الرقمية اعتبارا من اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 وحتى 3 أشهر، وذلك لسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا في باقي المحافظات.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أوضحت الوزارة أن الاستمارة تتيح إمكانية إضافة المواليد لفئات محددة، تشمل:

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، مع السماح بالزيادة حتى 4 أفراد فقط.

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

وضعت وزارة التموين مجموعة من الضوابط أهمها أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة لاحقا، مع ضرورة أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، والتأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المرفقة.

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد

تعتبر بورسعيد أولى المحافظات التي يتم فيها دمج خدمات التموين ضمن منظومة شاملة تشمل التأمين الصحي، الخبز، المعاشات، وبرامج الدعم الاجتماعي، من خلال بطاقة موحدة تيسر الحصول على مختلف الخدمات الحكومية.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات من مكتب التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صورة بطاقة التموين.

شهادة ميلاد المولود الجديد.

كما تم تحديد مستندات استثنائية لبعض الحالات، مثل شهادة رسمية في حالة استشهاد الوالد، أو صورة كارت تكافل وكرامة لمن يستفيد من برامج الدعم الاجتماعي.

دعوة لتحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أكد وزيرا التموين والاتصالات أن تحديث البيانات بدقة يمثل أساسا لاستمرار صرف الدعم الحالي وإتاحة دخول مستحقين جدد، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

كما دعت الوزارة مواطني بورسعيد إلى سرعة استكمال الاستمارات عبر منصة مصر الرقمية لتفادي وقف صرف الدعم أو تعطيل الخدمات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء إتاحة استمارات تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين إلكترونيا اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وذلك لمدة 3 أشهر كاملة، على أن تكون المرحلة الأولى مخصصة لسكان محافظة بورسعيد.

وأوضحت الوزارة أن الاستمارة متاحة لجميع أرباب الأسر بالمحافظة، وليس فقط المستفيدين من الدعم التمويني، وهو ما يفتح المجال أمام إضافة أسر جديدة ضمن المنظومة.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بدقة يمثل خطوة جوهرية لاستمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، كما أنه يتيح ضم مستحقين جدد إلى قاعدة المستفيدين بما يحقق عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وللتيسير على المواطنين، أتاحت وزارة التموين إمكانية ملء الاستمارة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي(http://digital.gov.eg)، حيث يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة ثم اختيار "تصفح الخدمات"، ومنها قسم "التموين"، ثم الضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يمكن البدء في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا.

كما خصصت الوزارة خطا ساخنا لمركز خدمة المواطنين على الرقم 15999 لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بعملية تحديث البيانات أو المشكلات التي قد تواجه المواطنين أثناء التسجيل على المنصة.

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن دمج الخدمات التموينية ضمن بطاقة موحدة شاملة تسهل على المواطنين الحصول على مختلف الخدمات الحكومية في وقت أسرع وبإجراءات أكثر بساطة.