إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل استمارة تحديث بيانات المواطنين الخاصة بالدعم التمويني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وتأتي هذه الخطوة كبداية تجريبية بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات.

ما هي تفاصيل الاستمارة؟

الاستمارة مخصصة في مرحلتها الأولى لأهالي محافظة بورسعيد، حيث يتم استيفاؤها من قبل أرباب الأسر بهدف تحديث البيانات، تمهيدًا لإدخالها ضمن قاعدة بيانات متكاملة تتيح استخراج الكارت الموحد للمواطنين لاحقًا.

أهمية تحديث البيانات

أكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بدقة يمثل أساسًا لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين، كما يتيح المجال أمام إدخال مستحقين جدد إلى المنظومة، مما يعزز عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية دون ازدواجية.

علاقة الاستمارة بالكارت الموحد

أوضحت الوزارة أن استمارة تحديث البيانات تمثل أداة تنظيمية رئيسية ضمن مشروع الكارت الموحد، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الكارت الموحد سيتيح للمواطن الحصول على كافة استحقاقاته سواء كانت عينية أو نقدية من الحكومة، إلى جانب إمكانية استخدامه كأداة دفع في جميع معاملاته المالية.

منافذ تقديم الخدمة

أتاحت وزارة التموين عدة قنوات للتيسير على المواطنين في ملء الاستمارة:

إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية".

من خلال أكثر من 15 مكتب بريد بمحافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع في عدد المكاتب تدريجيًا.

عبر التواصل مع الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.

تفاصيل الكارت الموحد

الكارت الموحد مشروع ضخم يجمع كافة استحقاقات المواطن العينية والنقدية في بطاقة واحدة، بحيث يتمكن من صرف الدعم التمويني، والدعم النقدي، والخدمات الحكومية المختلفة من خلاله، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد،/ كما أنه يُعتبر بطاقة مدفوعات يمكن استخدامها في المعاملات النقدية اليومية.

إجراءات وزارة التموين

تعمل وزارة التموين بالتكامل مع وزارة الاتصالات على توفير الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحتها عبر مكاتب البريد في بورسعيد.

وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر لتسريع وتيرة العمل.

الهدف الأساسي من الاستمارة

يتمثل الهدف في استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين، مع فتح الباب لإضافة أفراد جدد للأسر أو إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم.

كما أن استيفاء الاستمارة يضمن للمواطن الحصول على كارت الخدمات الحكومية الموحد، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة البيانات الأساسية للمواطن مثل:

بيانات الأسرة كاملة.

محل الإقامة.

الحالة الصحية لأفراد الأسرة.

المؤهلات الدراسية.

البيانات الوظيفية.

بيانات الشركات والمركبات المملوكة للأسرة.

وسيكون استيفاء الاستمارة متاحًا إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد ملء الاستمارة، سواء كانوا من المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني أو غير المستفيدين، بما يسمح بإضافة أسر جديدة للمنظومة.