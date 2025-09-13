قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامشاتكا
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب روسيا وتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ
دعاء طرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. كم تعرف منها؟
عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز
سأعود للفن قريباً.. فادية عكاشة تتصدر التريند بعد لقاء صدى البلد
ترامب يلتقي وزير خارجية قطر في نيويورك لمدة ساعتين بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة
إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل استمارة تحديث بيانات المواطنين الخاصة بالدعم التمويني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

 وتأتي هذه الخطوة كبداية تجريبية بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات.

ما هي تفاصيل الاستمارة؟

الاستمارة مخصصة في مرحلتها الأولى لأهالي محافظة بورسعيد، حيث يتم استيفاؤها من قبل أرباب الأسر بهدف تحديث البيانات، تمهيدًا لإدخالها ضمن قاعدة بيانات متكاملة تتيح استخراج الكارت الموحد للمواطنين لاحقًا.

أهمية تحديث البيانات

أكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بدقة يمثل أساسًا لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين، كما يتيح المجال أمام إدخال مستحقين جدد إلى المنظومة، مما يعزز عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية دون ازدواجية.

علاقة الاستمارة بالكارت الموحد

أوضحت الوزارة أن استمارة تحديث البيانات تمثل أداة تنظيمية رئيسية ضمن مشروع الكارت الموحد، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته؟

الكارت الموحد سيتيح للمواطن الحصول على كافة استحقاقاته سواء كانت عينية أو نقدية من الحكومة، إلى جانب إمكانية استخدامه كأداة دفع في جميع معاملاته المالية.

منافذ تقديم الخدمة

أتاحت وزارة التموين عدة قنوات للتيسير على المواطنين في ملء الاستمارة:

  • إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية".
  • من خلال أكثر من 15 مكتب بريد بمحافظة بورسعيد، على أن يتم التوسع في عدد المكاتب تدريجيًا.
  • عبر التواصل مع الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.

تفاصيل الكارت الموحد

الكارت الموحد مشروع ضخم يجمع كافة استحقاقات المواطن العينية والنقدية في بطاقة واحدة، بحيث يتمكن من صرف الدعم التمويني، والدعم النقدي، والخدمات الحكومية المختلفة من خلاله، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد،/ كما أنه يُعتبر بطاقة مدفوعات يمكن استخدامها في المعاملات النقدية اليومية.

إجراءات وزارة التموين

تعمل وزارة التموين بالتكامل مع وزارة الاتصالات على توفير الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحتها عبر مكاتب البريد في بورسعيد.

 وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر لتسريع وتيرة العمل.

الهدف الأساسي من الاستمارة

يتمثل الهدف في استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين، مع فتح الباب لإضافة أفراد جدد للأسر أو إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم. 

كما أن استيفاء الاستمارة يضمن للمواطن الحصول على كارت الخدمات الحكومية الموحد، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة البيانات الأساسية للمواطن مثل:

  • بيانات الأسرة كاملة.
  • محل الإقامة.
  • الحالة الصحية لأفراد الأسرة.
  • المؤهلات الدراسية.
  • البيانات الوظيفية.
  • بيانات الشركات والمركبات المملوكة للأسرة.

وسيكون استيفاء الاستمارة متاحًا إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد ملء الاستمارة، سواء كانوا من المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني أو غير المستفيدين، بما يسمح بإضافة أسر جديدة للمنظومة.

استمارة تحديث بيانات المواطنين الدعم التمويني وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد