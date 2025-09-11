قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
أخبار البلد

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
رشا عوني

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمسألة إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي أوقفتها وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة و ينتظر الكثير عودة هذه الخدمة قريبا بعد إعلان وزارة التموين رسميا عن اعادة اضافة المواليد الجدد على التموين خلال الفترة المقبلة . 

وزير التموين يعلن اضافة المواليد الجدد 

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن سيتم إطلاق استمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد لتدقيق بيانات المستفيدين والوصول إلى المستحقين، موضحا أنه قد تتيح استمارة تحديث البيانات إضافة المواليد للمستحقين.

بطاقات التموين 

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وهذه الخطوة ستتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وتنقية قواعد البيانات.

متى يتم اضافة المواليد على التموين ؟

 

وبحسب التصريحات الصادرة من وزارة التموين فان إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سوف يتم فتحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات حصر المستحقين الفعليين للدعم.

اضافة المواليد الجدد

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 

  • أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة.
  • أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة للدعم.
  • التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قِبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين ضمن آلية تحديث البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات واستحقاق الدعم.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية

  • في حالة استشهاد الوالد: يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
  • في حالة الاستفادة من برامج الدعم: يشترط تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد لبطاقة التموين 

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافتها لبطاقة التموين وهي: 

-مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

- الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى . 

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين


في حالة فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين2025 خلال الفترة المقبلة كما أعلنت الوزارة ، سيكون هناك بعض الخطوات عليك اتباعها لإتمام عملية ضم أفراد على بطاقات التموين من الفئات المستحقة 

 

 - الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد
 

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء»

- اضغط على أيقونة «إضافة».

 

اضافة المواليد لبطاقة التموين ٢٠٢٥ اضافة المواليد الجدد اضافة الموالي على التموين ضم أفراد على التموين اضافة المواليد في التموين

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
