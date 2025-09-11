قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد الجدد على التموين
اضافة المواليد الجدد على التموين

ارتفعت معدلات البحث عن إضافة المواليد على بطاقة التموين بعد إعلان رسمي من وزارة التموين عن الخطوات المقبلة وموعد إضافة المواليد على التموين في 2025 ، وذلك خلال فعاليات اطلاق تحديث البيانات بمحافظة بورسعيد .

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وهذه الخطوة ستتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وتنقية قواعد البيانات.

هل يوجد ضم مواليد على التموين في 2025؟

أكد مصدر مسؤل في وزارة التموين، أن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سوف يتم فتحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات حصر المستحقين الفعليين للدعم.

متاح لـ 4 فئات فقط.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين2025
اضافة المواليد على بطاقة التموين

تحديث بيانات مستفيدي التموين

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن سيتم إطلاق استمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد لتدقيق بيانات المستفيدين والوصول إلى المستحقين، موضحا أنه قد تتيح استمارة تحديث البيانات إضافة المواليد للمستحقين.

الحكومة تقرر إضافة المواليد الجدد

وهناك خطوات جادة من الحكومة من أجل إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث إن تنفيذ ضم المواليد على بطاقة التموين ، يتم على عدة مراحل بشكل تدريجي، وخاصة بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وأيضا تنقية قواعد البيانات . 


شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 

  • أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة.
  • أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة للدعم.
  • التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 في مصر.. الفئات المستحقة
شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين


في حالة فتح إضافة الموائد على بطاقة التموين2025 في أي وقت، سيكون هناك بعض الخطوات عليك اتباعها لإتمام عملية ضم أفراد على بطاقات التموين من الفئات المستحقة 

 

 - الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد
 

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء»

- اضغط على أيقونة «إضافة».

الفئات المستحقة لإضافة مواليد لبطاقة التموين 

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافتها لبطاقة التموين وهي: 

-مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

- الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى . 

اضافة المواليد على التموين موعد اضافة المواليد على التموين خطوات اضافة المواليد على التموين شروط اضافة المواليد على التموين اضافة المواليد الجدد

