ضبط 180 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز والسلع التموينية، لضمان توافر الخبز والسلع الغذائية المطابقة للمواصفات وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين مواصلة الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات خلال الثلاثة أيام الماضية عن تحرير 180 مخالفة تموينية متنوعة، منها 118 مخالفة بالمخابز البلدية، تمثلت في: إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان سليم، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 62 مخالفة شملت حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

