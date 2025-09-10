محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً برعاية النشء والشباب وتمكينهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتنمية مواهبهم في المجالات الرياضية والثقافية والفنية، بما يعزز دورهم كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

من جانبه، أوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر أغسطس 2025 عدة أنشطة وبرامج لتنمية الشباب والنشء، أهمها تنظيم رحلات ترفيهية، مبادرات للعمل التطوعي، مسابقات علمية وثقافية، وبرامج قومية لتأهيل النشء وصقل مواهبهم في المجالات الفنية والعلمية، بجانب فعاليات البرلمان والتعليم المدني لتعزيز قيم المواطنة والانتماء، فضلا عن مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الرياضية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، ودمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية .

تطوير مراكز الشباب

واشار وكيل الوزارة إلى استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب من خلال الخطة الاستثمارية ومبادرة “حياة كريمة”، حيث شهد أغسطس الانتهاء من تطوير مركز شباب الروضة بملوي، وإنشاء سور وملعب خماسي ببني روح، واستكمال إجراءات تطوير ملعب خماسي بنجيل صناعي بمركز شباب الفقاعي بأبوقرقاص، إلى جانب إنشاء مجمع صالات بنادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة، وإحلال وتجديد ملعب نادي ملوي الرياضي، و الاستلام الابتدائي لملعبين خماسيين بمطاي وبني مزار، وإنارة ملعب كرة القدم القانوني بنادي ناصر الفكرية، وتطوير ملعب أكريليك بنادي الشباب الرياضي، بما يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية متكاملة تخدم شباب المحافظة