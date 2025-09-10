محافظ المنيا: توافد أفواج سياحية من جنسيات متعددة لزيارة المناطق الأثرية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انطلاق موسم سياحي واعد بالمحافظة، حيث استقبلت المناطق الأثرية بتل العمارنة وتونا الجبل أفواجاً سياحية من ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، في دلالة على تنامي مكانة المنيا على خريطة السياحة العالمية.

وأكد المحافظ أن تنوع الجنسيات يعكس الثقة المتزايدة في المقاصد السياحية بالمحافظة، ويؤكد أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان، والمنيا واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها السائحون للاستمتاع بتاريخها وآثارها الفريدة. مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للسائحين، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنيا، موضحاً أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين الأجهزة التنفيذية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية بالمحافظة، ودعم حركة السياحة الداخلية والخارجية بما يسهم في دفع عجلة التنمية.