قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. حملة مكثفة لمكافحة البلهارسيا تحقق نسب تغطية 94%

حملات لمكافحة البلهارسيا
حملات لمكافحة البلهارسيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة للقضاء على مرض البلهارسيا، في إطار المبادرة القومية للوصول إلى هدف “مصر خالية من البلهارسيا 2025”، مشيراً إلى أن الحملات الطبية تحقق نتائج ملموسة تعكس حرص الدولة على تعزيز صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المتوطنة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة التجريع الجماعي التي نُفذت خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2025، شملت عدداً من القرى المستهدفة، وحققت نسب تغطية بلغت 94%، حيث تضمنت الحملة وحدة نزلة محمود بديرمواس بنسبة تغطية بلغت 94.4%، ووحدة العمارية الشرقية بديرمواس بنسبة 96.6%، إضافة إلى وحدة منشية دعبس بأبوقرقاص بنسبة 90.6%، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح الحملات الميدانية في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تضمنت أيضاً برامج توعية موسعة لتعريف المواطنين بخطورة الإصابة بالبلهارسيا وطرق الوقاية الفعالة، مؤكداً استمرار الحملات الدورية حتى تحقيق المستهدف والوصول إلى مجتمع صحي وآمن، ضمن جهود الدولة لبناء جيل سليم وخالٍ من الأمراض.

المنيا محافظ المنيا الكشف البلهارسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حملات العلاج الحر في المنوفية

حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

نائب محافظ قنا

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

تمويل المشروعات

محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد