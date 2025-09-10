قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات

أ ش أ

أجرى نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، جولة تفقدية لمنشآت صحية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة الأداء الميداني، ورصد التحديات، وتطبيق حلول فورية لتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الجولة شملت وحدة طب الأسرة بإتليدم التابعة لمبادرة حياة كريمة؛ حيث تفقد نائب الوزير غرف الاستقبال، المؤشرات الحيوية، التطعيمات، الطوارئ، والصيدلية، موجهًا بتسريع الميكنة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأن على تطبيق إجراءات السلامة ووجه بتنظيم قوافل طبية لتعريف المواطنين بالخدمات.
 

كما زار نائب الوزير مشروع إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي ضمن حياة كريمة، والمتوقع تسليمه عام 2025؛ يضم المستشفى أقسام الطوارئ، الأشعة، 18 عيادة خارجية، الغسيل الكلوي (57 وحدة)، بنك الدم، الصيدلية، العلاج الطبيعي، الحروق (14 سريرًا)، المناظير، الإقامة (42 سريرًا، 2 غرفة عزل، 9 أجنحة)، الرعاية المركزة (30 سريرًا، 10 للأطفال)، الولادة (3 غرف طبيعية، غرفة قيصرية، 25 حضانة)، و3 غرف عمليات.

رافقه في الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيسة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود عمر عبدالوهاب، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنيا.
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

